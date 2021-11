Mara Venier, il messaggio emoziona gli italiani: pelle d’oca – FOTO

Mara Venier, il messaggio emoziona gli italiani: da far venire la pelle d’oca. Una sua grande amica le ha dedicato un post toccante su Instagram

L’ultima puntata di ‘Domenica In’ ha avuto un carico emotivo davvero importante. Il punto massimo è stato toccato durante l’intervista di Mara Venier a Eleonora Daniele. La conduttrice di ‘Storie italiane‘ ha ripercorso con l’amica la storia del fratello scomparso nel 2015. Un dolore immenso che l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ ha voluto sfogare con la realizzazione del libro “Quando ti guardo negli occhi”.

Parlando di quei momenti, la Daniele si è visibilmente commossa, al pari della Venier, molto coinvolta. “Spero che le famiglie che mi scrivono, si ritrovino nel racconto di Luigi e trovino tanta forza e coraggio” ha ammesso Eleonora, descrivendo la vita del fratello affetto da autismo. Dopo averlo portato in un centro specialistico per delle cure particolari, la presentatrice sperava di poterlo riportare a casa dopo qualche tempo. Purtroppo la cosa non è mai avvenuta, anche perchè Luigi aveva trovato un buon equilibrio nella struttura riabilitativa.

Mara Venier, il messaggio emoziona gli italiani: Eleonora Daniele le dedica un post su Instagram

“Non sarebbe stato giusto strapparlo da quel mondo per portarlo a casa senza donargli una vita diversa“, ha commentato.

Poi ha aggiunto: “Mi sono spesso domandata perchè sia capitato a lui e non a me. Perché quel destino a lui e non a me“. La giornalista ha parlato anche della sua reazione al momento della terribile notizia della scomparsa di Luigi.

“Ho urlato, non mi davo pace, non mi davo una spiegazione, pensavo di essere in un incubo e invece era tutto vero. Ho preso un treno, ho lasciato ‘Storie Italiane’ per una settimana, ero piena di sofferenza”. Mara Venier ha empaticamente vissuto il momento e ha voluto condividere a sua volta il dolore provato con la scomparsa della mamma.

“Quando è andata via, volevo andare via con lei. Io poi sono tornata a vivere quando è nato mio nipote. Lì ho capito che volevo vivere. Io penso che la nascita di Carlotta ti abbia aiutato”, riferendosi alla figlia di Eleonora Daniele.

Quest’ultima, dopo i ringraziamenti in tv, ha voluto ribadire la stima e l’affetto per l’amica anche sul proprio profilo Instagram.

“Grazie Mara Venier per l’affetto e la sensibilità con la quale hai parlato di Luigi. Mi hai fatto commuovere e mi sono lasciata andare“. La diretta interessata ha replicato sempre via social: “Quanto ti voglio bene Eleonora mia“. Ovviamente non sono mancati centinaia di apprezzamenti da parte dei fan presenti sulla piattaforma.