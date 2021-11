Gli Usa riaprono le frontiere: quali sono le regole per entrare

Da oggi chi arriva da trentatré Paesi tra cui Europa, Regno Unito, Cina, India, Brasile e Sudafrica, non avrà problemi ad entrare negli US sia per turismo, che per studio o lavoro.

Cadono ufficialmente le restrizioni per l’ingresso negli Stati Uniti dei viaggiatori internazionali. La Casa Bianca l’aveva annunciato alcune settimane fa e da oggi riaprono i confini, che nel 2020 erano stati chiusi a causa dell’emergenza Covid.

Le regole di Joe Biden per entrare negli Usa

Le regole per varcare i confini sono due: aver completato il ciclo vaccinale con uno dei sieri approvati dall’Organizzazione mondiale di sanità ed aver effettuato un test con risultato negativo entro 72 ore dalla partenza.

Il decreto a firma del presidente neoeletto Joe Biden prevede alcune esenzioni: per i minorenni, le persone che hanno problemi medici o provenienti da Paesi dove i vaccini non sono ampiamente disponibili. A loro verrà richiesto il tampone negativo. Le procedure verranno applicate dalle compagnie aeree e sono previste sanzioni fino a 35mila dollari in caso di violazione delle norme.

Anche per partire per gli Stati Uniti d’America gli americani non vaccinati dovranno sottoporsi a un test che abbia esito negativo. Chi ha ricevuto uno dei sieri approvati inoltre, non dovrà restare in quarantena e le compagnie aeree, in base alle disposizioni, dovranno prendere le informazioni dei passeggeri per facilitarne il tracciamento.

“Accogliamo con favore l’annuncio degli Stati Uniti che i viaggiatori dell’Ue completamente vaccinati potranno presto viaggiare di nuovo negli Stati Uniti. Una tappa molto attesa per le famiglie e gli amici separati e una buona notizia per gli affari. Continueremo a lavorare per viaggiare sicuri”, aveva commentato la Commissione europea su Twitter alla notizia che gli US avrebbero riaperto le frontiere.