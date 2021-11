GF Vip 6, rivelazione di Alfonso Signorini su Alex e Soleil: tutti sbalorditi

Questa sera, lunedì 8 novembre, grande puntata del GF Vip 6. Incredibili rivelazioni su Alex e Soleil: le parole di Alfonso Signorini

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono nate nuove dinamiche che stanno facendo impazzire il popolo del web. Al centro della scena Alex Belli. L’attore di Vivere in queste ultime settimane ha fatto molto discutere per la sua amicizia con Soleil Sorge. Ed ecco che questa sera, nel corso della 17esima puntata con il reality di Mediaset, Alfonso Signorini tornerà a parlare dei due gieffini.

Dopo aver avuto un confronto con sua moglie Delia Duran, lo scorso venerdì 5 novembre, Alex Belli aveva minacciato di abbandonare il gioco, ma ad impedirglielo è stata proprio Soleil. I due, nonostante gli avvertimenti di Delia, nel giro di poche ore sono apparsi di nuovo molto uniti fino all’ultimo dietrofront di Alex. Questa notte, infatti, l’attore avrebbe detto a Sophie Codegoni: “Soleil non mi attrae fisicamente”, lasciando senza parole il pubblico del reality.

Ma Signorini questa volta ha giocato d’anticipo: stasera Alex e Soleil avranno un nuovo confronto e non è tutto! Il conduttore televisivo ha rivelato che l’amicizia tra i due piace un sacco: “Alex, continua ad interagire con Soleil perché voi siete una coppia fantastica”. Infine, nel corso della 17esima puntata con il GF Vip, Belli sarà ancora al centro della scena anche per la discussione avuta con Aldo Montano: cosa ne sarà della loro amicizia?

GF Vip 6, Signorini anticipa alcune chicche: questa sera appuntamento imperdibile

Questa sera al Grande Fratello Vip succederanno un po’ di cose. Come dicevamo Alfonso Signorini metterà a confronto Alex Belli e Soleil Sorge. A tal proposito il padrone ha dichiarato: “Infiammate i nostri cuori. Siete belli e giovani”. Spazio poi alla questione con Aldo Montano.

Dopo l’accesissima discussione avvenuta tra i due moschettieri pare che questa settimana sia stata sigillata la pace. Mentre entrambi sistemavano la spesa in cucina, l’attore si e avvicinato allo schermidore e si sono abbracciati. Ma è tutto risolto? Sarà Signorini a tornare sul punto per capire se il gruppo dei tre moschettieri è salvo oppure no.

Confronti a parte, non mancheranno grandi soprese nella casa più spiata d’Italia. Manila Nazzaro incontrerà il suo fidanzato Lorenzo Amoruso e infine una sorpresa all’illusionista Giucas Casella. Non ci resta che seguire la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 6 dove il divertimento è assicurato.