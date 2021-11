GF Vip 6, Manuel Bortuzzo davanti ad un bivio: farà come Nicola?

Manuel Bortuzzo si trova in una situazione che, per alcuni versi, è molto simile a quella in cui si è trovato Nicola qualche giorno fa: ecco cosa potrebbe dire la sua mamma quando entrerà nella casa del GF Vip 6.

Ancora una volta, le mamme torneranno protagoniste nel GF Vip 6. Patrizia Mirigliani era intervenuta per cercare di impedire che suo figlio Nicola si legasse a Miriana Trevisan. Lui non l’ha ascoltata, cercando di iniziare comunque una relazione senza alcuna garanzia. La showgirl, infatti, non ha mai nascosto di non essere innammorata.

Adesso, un’altra mamma potrebbe entrare nella casa del GF Vip 6: questa volta, è molto probabile che leggerà una lettera a suo figlio, cioè Manuel Bortuzzo. Il vicolo delle news è in grado di anticipare, almeno parzialmente, cosa verrà detto nel corso della diretta del Grande Fratello del lunedì.

GF Vip 6, cosa dirà la mamma a Manuel Bortuzzo

La mamma di Manuel Bortuzzo parlerà anche di Lulù Selassié. Non è un mistero che il padre del nuotatore non ami la vicinanza di suo figlio con la principessa e non condivida alcuna foto dei due sugli account social media che sta gestendo per conto di Manuel. Non è però scontata l’opinone della mamma: si schiererà con il padre?

Del resto, anche il comportamento di Manuel Bortuzzo con Lulù non è stato lineare nelle ultime settimane. Dopo averla allontanata, ha ricominciato a cercarla e baciarla. Lei è evidentemente innamorata, e sembra avere molta pazienza con lui, che anche a causa delle medicine che prende, ha degli sbalzi di umore.