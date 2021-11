GF Vip 6, la leggenda della TV come prossimo concorrente: indiscrezione bomba

Il GF Vip 6 è pronto ad accogliere dei nuovi concorrenti. Tra questi potrebbe esserci una leggenda della televisione italiana: scopriamo chi è.

Le novità al GF Vip 6 non finiscono mai, con Alfonso Signorini pronto ad annunciare nuovi concorrenti all’interno del reality show. Stando alle indiscrezioni la trasmissione di Canale 5 potrebbe accogliere una vera e propria leggenda della televisione italiana. Infatti potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani anche Iva Zanicchi. L’ultima volta che la cantante si è approcciata ad un reality era il 2005, quando partecipò a Musica Farm.

Inoltre nel 2019 aveva fatto il suo ingresso nel cast del Grande Fratello Vip, ma come opinionista in compagnia di Cristiano Malgioglio. Durante quest anno invece sempre da opinionista ha affiancato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi. L’attrice ha sempre apprezzato il ruolo da opinionista definendolo in più occasione ‘rilassante‘. Infatti Iva ha rivelato di essersi divertita sia al Grande Fratello che nello studio de l’Isola. Andiamo quindi a vedere la sua candidatura per entrare nella Casa.

GF Vip 6, Iva Zanicchi si candida: “Lo sceglierei senza ombra di dubbio”

Nel corso di una sua ultima intervista Iva Zanicchi ha rivelato a quale reality vorrebbe partecipare tra L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip. Infatti l’attrice avrebbe escluso a prescindere la sua presenza all’Isola visto che è allergica alle punture degli insetti, tanto che quest anno è finita in ospedale proprio per questa allergia. Mentre invece la cantante sarebbe favorevole ad un ingresso all’interno delle casa più spiata degli italiani.

In merito la Zanicchi ha dichiarato: “È sempre un’esperienza durissima perché confrontarsi con gli altri non è facile. A volte litigano per niente. Bisogna avere una grande pazienza oltre che una forza d’animo“. Alfonso Signorini ha quindi già trovato una vippona pronta a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Il conduttore però non vorrebbe bruciare la possibilità di avere Iva dall’inizio della prossima edizione. Bisognerà quindi capire cosa deciderà il direttore di ‘Chi Magazine‘.