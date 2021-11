GF Vip 6, due nuove concorrenti a dicembre: una è famosissima!

GF Vip 6, due nuove concorrenti a dicembre: una è famosisima! Nel reality potrebbero entrare alcune personalità davvero importanti

Le vicende del Grande Fratello Vip stanno entrando nel vivo. Dopo un paio di mesi le personalità dei concorrenti iniziano ad essere chiare, così come le relazioni tra di loro. Da Alex Belli ad Aldo Montano, da Manuel Bortuzzo alla principessa Lulù Selassie, ognuno sta mettendo sul piatto tematiche interessanti. Quello che però ha attirato l’attenzione degli utenti del web è la possibilità di veder entrare nella casa di Cinecittà altri personaggi da qui alle prossime settimane. Durante ‘Casa Chi‘, condotto da Rosalinda Cannavò, sono emersi alcuni interessanti retroscena in tal senso. A parlarne è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che ha svelato anche alcuni particolari sui cachet dei partecipanti al format di Mediaset.

“Una che stava per firmare il contratto è la sorella di Stefano De Martino (Adelaide De Martino, ndr), poi è saltato tutto alla fine. Ha fatto i casting ed era stata molto apprezzata. Poi non so per quale motivo si è arenata la trattativa, ma non credo per motivi economici“.

GF Vip 6, due nuove concorrenti a dicembre: una potrebbe essere Vladimir Luxuria

A quanto pare però adesso potrebbe essere arrivato il momento per Adelaide De Martino di approdare nella casa. La produzione sta cercando infatti una ragazza formosa e bionda e lei potrebbe rispondere a queste caratteristiche.

Poi Parpiglia aggiunge un altro particolare su una possibile nuova concorrente.

“Molte erano trattative onerose e sono saltate. Anche se qualche giorno fa ho letto che Vladimir Luxuria ha detto che le sarebbe piaciuto fare questo Grande Fratello Vip. Lei era stata contattata ma poi non se n’è fatto nulla e magari lei potrebbe essere tra quelle che potrebbero rientrare in gioco ma qui credo ci siano delle problematiche economiche ma ci metto un punto interrogativo”. Dopo L’Isola dei Famosi, la nota politica sarebbe davvero una personalità forte da vedere nel reality e i fan ne sarebbero entusiasti. Per quanto riguarda il discorso economico, viene fuori un altro piccolo retroscena.

“Se entri a giochi in corso l’offerta economica si basa su meno puntate, su eliminazioni più facili perché entrando in corsa rischi di uscire prima perché i gruppi sono già formati e quindi questo è un discorso da non sottovalutare“. Insomma da dicembre potremmo vedere qualche novità tra gli inquilini.