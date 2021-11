GF Vip 6, Alex Belli fa dietrofront: tutto il pubblico senza parole. La scelta dell’ex attore di ‘Centovetrine’ spiazza anche nella Casa

Sta partecipando ad un reality, ma molti sono convinti che Alex Belli sia ancora convinto di recitare in una soap, come ai tempi di ‘Centovetrine‘. Perché negli ultimi giorni l’attore emiliano è stato spesso al centro dell’attenzione e tutte le volte ne è uscito male, tanto che il pubblico lo accusa di essere incoerente o, peggio, falso.

Basta guardare quello che sta succedendo con Soleil Sorgé al GF Vip 6 per capire. Solo pochi giorni fa infatti Belli era uscito allo scoperto di essere attratto dall’influencer e che per lui non era solo un’amica speciale. Adesso però, anche dopo il confronto con la sua compagna Delia Duran, ha fatto dietrofront cambiando prospettiva.

Così ha confessato a Sophie Codegoni che forse sono state fraintese le sue intenzioni. Quel bcio dato a Soleil per gioco era tale e basta: ” I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Ridiamo, scherziamo, siamo anche complici, ma finisce lì. Io ci gioco, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro”.

GF Vip 6, Alex Belli fa dietrofront e Soleil si scontra con Manila: cosa è successo nella Casa?

Complessivamente però per Soleil non è stata una giornata facile, perché nelle ultime ore è anche arrivato il primo litigio vero con Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia fino ad oggi è sempre stata dalla sua parte ma qualcosa presto potrebbe cambiare anche se a scatenare la discussione sono state questioni legate alla cucina e alle pulizie.

Durante la festa per il compleanno di Miriana Trevisan doveva toccare a lei cucinare, ma Manila e Carmen Russo l’hanno fatto al posto suo dicendole di non preoccuparsi. E a fine serata si sono lavate anche tutti i piatti insieme a Jessica Selassié, mentre Alex Belli e Soleil sembravano prenderle in giro. In più, le è pure caduto per terra il bicchiere con il vino che ha provocato una macchia in veranda.

Soleil contro Manila: “È una Casa di falsi e di codardi” 💥 #GFVIP https://t.co/EjifrJxL4P — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2021

Manila quindi si è lamentata per essere stata presa in giro: “Ci sono rimasta male perché hai fatto dell’ironia sulle pulizie. Ho lavato i piatti fino alle 3 di notte capisci? Mi hanno detto che ironizzavi sul fatto che io stessi pulendo e ci sono rimasta male, questa è la verità”. parole che hanno scatenato Soleil: ha accusato altri della Casa di essere codardi e falsi, perché non è mai stata sua intenzione ridicolizzare l’amica e le sue risate erano per altri motivi. Fine di un’amicizia?