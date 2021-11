Funivia Mottarone: i vigili del fuoco rimuovono la cabina precipitata

Sono terminate intorno alle ore 13 di lunedì 8 novembre le operazione dei vigili del fuoco per rimuovere la cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso maggio. Impegnati 35 uomini coordinati dal comandante provinciale Roberto Marchioni, tra specialisti in manovre su corda, piloti degli elicotteri S64 "Cochise" di stanza a Cuneo e "AW139" di Malpensa utilizzati per la rimozione, esperti motoristi di bordo e squadre ordinarie. La cabina, una volta prelevata, è stata depositata nel campo sportivo di Gignese, da dove sarà trasferita via terra con un autoarticolato in un capannone di Fondo Toce. È dall'11 ottobre scorso che sono cominciate le operazioni di rimozione, con squadre di 15 operatori che hanno lavorato quotidianamente per consentire il recupero. "Il pensiero di tutti - si legge sull'account ufficiale dei Vigili del Fuoco - anche oggi, è andato alle 14 vittime e ai loro familiari. si chiude oggi un altro capitolo di una drammatica vicenda che ha colpito l'ambiente in modo indelebile e doloso."