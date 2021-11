Derby Milan-Inter: “scintille” tra Salvini e Ghali in tribuna

Scena alquanto surreale quella vista in tribuna a San Siro durante il derby Milan-Inter di domenica sera. Il rapper Ghali si è alzato dal suo posto e ha cominciato a inveire contro il leader della Lega Matteo Salvini, anch'egli seduto sugli spalti. Uno spettatore ha tenuto fermo Ghali e gli ha impedito di raggiungere il segretario leghista, mentre Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, invitava alla calma. Fra Ghali e Salvini non corre buon sangue, tanto che il rapper - in una delle sue canzoni - definisce "fascista" l'ex ministro dell'Interno. In serata è giunta una nota del suo partito: "ll leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione, cercando di filmarsi col cellulare, ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione."