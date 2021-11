Charlene Di Monaco, cambia tutto: le novità sulle sue condizioni

Una novità importantissima sul conto di Charlene di Monaco che viene annunciata direttamente dai profili social del Principato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

“Lunedì 8 novembre alle prime ore del mattino, S.A.S. il Principe Alberto II, accompagnato da S.A.s. la Principessa Stephanie nonché dal Principe Ereditario Giacomo e dalla Principessa Gabriella hanno accolto S.A.SS. la Principessa Charlene nel Principato di Monaco. Un ritrovo pieno di gioia ed emozione”.

È così che il Principato di Monaco, tramite i suoi profili social, ha annunciato il ritorno di Charlene accolta dalla sua famiglia, dopo una lunga e difficoltosa permanenza in Sud Africa.

Charlene Di Monaco è finalmente a casa: come sta la Principessa

All’alba un aereo è atterrato nell’aeroporto di Nizza con all’interno la principessa Charlene Di Monaco che ha affrontato un viaggio durante la notte di ben 10 ore dal Sud Africa. Finalmente la principessa ha potuto riabbracciare la famiglia con la quale non si vedeva dal mese di agosto.

Nelle passate settimane, alcuni rumors parlavano anche di una presunta gravidanza della principessa che, finora, non ha trovato alcuna conferma o smentita. D’altro canto, invece, alcuni gossip hanno fatto infuriare il Principe Alberto: sembrerebbe, infatti, che la ex -madre di suo figlio Alexander– Nicole Coste abbia sfruttato l’assenza di Charlene per farsi spazio ed accaparrarsi più potere all’interno della famiglia.