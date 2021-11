Calciomercato Juventus, il nuovo rinforzo arriva dalla Roma: Mourinho si arrende

Calciomercato Juventus, in arrivo un colpo dalla Serie A: si fa a gennaio! Il giocatore è stato scaricato dalla Roma di Mourinho

La vittoria sofferta contro la Fiorentina non può ancora lasciare soddisfatto Massimiliano Allegri e tutto l’ambiente bianconero. Le difficoltà palesate in alcuni aspetti del gioco e nella fluidità della manovra sono lampanti e a gennaio bisognerà intervenire sul mercato per colmare le lacune. I dirigenti bianconeri, capitanati da Maurizio Arrivabene, sanno che i soldi in cassa non sono tantissimi e dopo il maxi aumento di capitale da 400 milioni varato dalla famiglia Agnelli, servirà procedere con investimenti sostenibili. Questo si traduce dal punto di vista tecnico con calciatori giovani e con ingaggi non troppo elevati. Come storicamente accaduto, La Juventus guarda con molto interesse ai migliori prospetti della Serie A, cercando di anticipare la concorrenza. Locatelli ne è stato l’ultimo esempio e, nonostante qualche comprensibile problema di inserimento è sicuramente uno dei più positivi nel reparto nevralgico.

Calciomercato Juventus, in arrivo un colpo dalla Serie A: le mani su Villar della Roma

A gennaio Allegri ha chiesto qualcosa di nuovo in mediana e verrà accontentato. Come riportato da Tuttosport e da diversi media francesi negli ultimi giorni, il preferito resta sempre Tchouamenì del Monaco. Il 21enne francese ha già conquistato la nazionale di Deschamps e si sta confermando come uno dei più forti in Europa nel ruolo. La richiesta dei biancorossi è però fuori portata, ovvero 60 milioni di euro. A quelle cifre solo la Premier League può accontentare il club di appartenenza e spinge la Juve verso altri obiettivi. Il nome nuovo è quello di Gonzalo Villar, finito ai margini del progetto Mourinho alla Roma. Lo spagnolo non piace allo ‘Special One‘ per il modo di difendere e verrà sacrificato nel mercato di gennaio per fare cassa. La valutazione è di circa 15 milioni e Cherubini potrebbe offrire un prestito con obbligo di riscatto. Lo spazio nell’organico bianconero lo può liberare Ramsey, sempre più vicino alla maglia del Newcastle. Villar sarebbe un prospetto di regista su cui lavorare, affiancandolo al coetaneo Locatelli. Una linea verde che potrebbe pagare più avanti.