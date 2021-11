Barbara D’Urso, lacrime in diretta: la conduttrice costretta ad intervenire

Nello studio di Pomeriggio Cinque un’ospite si è messa a piangere davanti a Barbara D’Urso, che è intervenuta mandando in onda la pubblicità. Ecco cosa è successo e chi è la protagonista del delicato evento.

L’ultima parte della puntata dell’8 novembre di Pomeriggio Cinque è stata dedicata ad Alex Belli. In collegamento davanti alla porta rossa c’era Jo Squillo, arrabbiatissima con il suo ex inquilino della casa più spiata d’Italia. Dopo averle detto per ben tre volte che non l’aveva nominata, poi ha scoperto puntualmente che le aveva mentito.

Secondo Jo Squillo, Alex Belli sta recitando un ruolo all’interno del reality show, ma quando ne uscirà non otterrà gli effetti sperati. Secondo l’esperta di moda, infatti, avrà un enorme problema di credibilità dopo le sue azioni. Jo ha poi provato a solidarizzare con la moglie di Alex Belli, Delia Duran, che però ha difeso suo marito.

Delia Duran: ancora lacrime da Barbara D’Urso, ma perdona tutto ad Alex Belli

Delia Duran, all’interno dello spazio di Pomeriggio Cinque riservato al GF Vip 6, è stata presa letteralmente d’assalto dagli ospiti ed analisti presenti. Lei, però, ha continuato a difendere il suo Alex, anche quando Enrica Bonaccorti le ha fatto notare che, più degli atteggiamenti, alcune frasi dette da lui sono francamente inaccettabili.

Si riferisce ovviamente alle parole rivolte a Soleil, che Delia giudica comunque colpevole di aver tentato in più occasioni suo marito. La modella venezuelana sta evidentemente soffrendo, ed è scoppiata in lacrime davanti a Barbara D’Urso spiegando di non essere abituata e di non riuscire a stare senza di lui. Lei non mette in discussione l’amore.

Ecco un breve spezzone dell’intervista di Delia Duran a Pomeriggio Cinque: