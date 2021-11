Ballando con le Stelle, che paura! Il concorrente ripercorre l’accaduto

Nella puntata di Ballando con le Stelle di fine ottobre, un concorrente ha rivelato di aver avuto paura in uno specifico momento della trasmissione. Ecco cosa è successo e perchè, probabilmente, si ripeterà di nuovo.

Alvise Rigo è uno dei personaggi a cui il pubblico del talent show Ballando con le Stelle si sta affezionando di più, soprattutto nel corso delle ultime puntate. Il personal trainer veneziano, che si è portato i “pizzini” durante l’esibizione, sta letteralmente conquistando il pubblico di Rai 1 con la sua simpatia.

Forse anche per questo motivo, la conduttrice Serena Bortone lo ha invitato per un’intervista a Oggi è un altro giorno. Nello studio Rai, Alvise Rigo ha anche avuto modo di ripercorrere al sua infanzia, rivelando di essere anche stato vittima di bullismo. Ha infatti raccontato di essere stato pesantemente preso in giro perchè era piccolo di statura.

Ballando con le Stelle, Alvise Rigo vuole la finale?

Alvise Rigo, che da bambino era piccolino di statura, oggi è un amante dello sport. Non lavora solo in palestra, ma pratica anche equitazione ed è stato un giocatore di rugby. Lo sport è sempre stato la sua consolazione nei momenti difficili. Alvise ammette però di sentire il peso della gara di Ballando con le Stelle man mano che passano le puntate.

Il personal trainer ha rivelato di essersi spaventato lo scorso sabato durante lo spareggio. Nonostante uno dia il massimo durante gli allenamenti in settimana, non si può mai essere sicuri che la propria esibizione conquisterà il pubblico e, soprattutto, la giuria. Non ha chiarito qual è il suo status sentimentale, ma ha ammesso di essere un libertino.