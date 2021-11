Anticipazioni Il paradiso delle signore, terribile scoperta: costretto a confessare

Imperdibili colpi di scena nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore. Nuovo personaggio farà il suo ingresso nella soap di Rai Uno: le anticipazioni

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore in onda la prossima settimana, dall’8 al 12 novembre, riserveranno al pubblico di Rai Uno numerosissimi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano l’ingresso di un nuovo personaggio nella soap. A Villa Guarnieri arriverà Marco di Sant’Erasmo il quale farà una sorpresa ad Adelaide ed Umberto.

Intanto Flora continuerà le sue indagini sui Guarnieri dopo che Cosimo le ha svelato importantissime notizie su di loro. Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore vedono al centro della scena anche Tina Amato (interpretata da Neva Leoni). La donna, supportata da Vittorio Conti il quale le organizzerà a sorpresa un incontro con una sua fan, prenderà finalmente un’importante decisione per la sua salute.

Giuseppe Amato messo alle strette da Agnese: terribile scoperta. Le anticipazioni de Il paradiso delle signore

Nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore, oltre all’arrivo di Marco di Sant’Erasmo a Villa Guarnieri e all’importante decisione maturata da Tina Amato, si parlerà anche di Irene Cipriani (interpretata da Francesca Del Fa). La bella Venere cercherà di costruire un rapporto sereno con la sua sorellastra. Per riuscire nel suo intento si avvicinerà a Dora e Stefania, schierandosi contro Gemma.

Infine, nelle puntate in onda dall’8 al 12 novembre 2021, Agnese farà una terribile scoperta. La Amato troverà una busta arrivata direttamente dalla Germania. Al suo interno ci sarà la foto di un bambino: tutto questo avrà a che fare con Giuseppe Amato (interpretato da Nicola Rignanese) il quale sarà messo con le spalle al muro e costretto a confessare. Non ci resta che attendere le nuove puntate de Il paradiso delle signore per scoprire tutti i dettagli.