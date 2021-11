Amici 21, lo sfogo di LDA lascia tutti senza parole: “Mi ha distrutto”  

LDA in crisi dopo la puntata di domenica 7 novembre. Le sue parole hanno lasciato i fan interdetti. L’intervento di Rudy Zerbi

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 21, andata in onda domenica 7 novembre, gli allievi di canto della scuola di Maria De Filippi hanno dovuto sfidarsi con i propri inediti. A giudicare i ragazzi la padrona di casa ha chiamato Loredana Bertè. L’artista però, magnanima nei voti, non avrebbe gradito l’esibizione di LDA.

Il figlio di Gigi D’Alessio nella classifica stilata dalla Bertè si sarebbe posizionato al penultimo posto con voto 6. Subito dopo la valutazione espressa da Loredana, il ragazzo non ha proferito parola e la stessa De Filippi si è complimentata con il giovane cantante: “Dalla faccia vedo che ci sei rimasto male. Ho apprezzato moltissimo il tuo silenzio nel rispetto di un’artista come Loredana”.

LDA ha chiosato: “Vada come vada la classifica io ringrazio Dio già per esserci. Ci sono ragazzi che pagherebbero oro per essere al mio posto, per essere anche ultimi in quella classifica”. Ma qual è stato il giudizio della Berté? La cantante non ha apprezzato la scrittura di LDA definendola banale: “Secondo me ancora non sei pronto. La tua penna non graffia”, invitando il figlio di Gigi D’Alessio ad osare. Ma ecco che dopo il lungo silenzio di ieri, oggi è arrivato lo sfogo del giovane allievo di Amici21.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Mara Venier, il messaggio emoziona gli italiani: pelle d’oca – FOTO

LDA, lo sfogo dopo il giudizio di Loredana Bertè: “Ho troppi dubbi, non riesco a darmi una risposta”

Il figlio di Gigi D’Alessio, allievo di Amici21, è rimasto in silenzio dopo il duro giudizio di Loredana Bertè. Ma ecco che a distanza di 24 ore LDA ha deciso di sfogarsi con il suo insegnate, Rudy Zerbi: “Ho troppi dubbi. Non riesco a darmi una risposta. Il fatto della banalità dei testi, che non sono pronto, mi ha distrutto. Mi ha detto le stesse cose della Pettinelli”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, la decisione di Ida Platano è irrevocabile: sono tutti senza parole

Zerbi non ha perso tempo a consolare il suo allievo. “Non mettiamo sullo stesso piano Loredana Bertè e Anna Pettinelli”, ha detto il critico musicale. Rudy dopo una prima strigliata fatta a inizio programma a LDA può dirsi oggi soddisfatto del suo allievo. Secondo Zerbi, la Bertè ha espresso con gentilezza ed onestà il proprio gusto personale, a differenza della Pettinelli che “lancia delle provocazioni che non sono costruttive”.