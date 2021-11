Amici 21, rivoluzione al talent: gli allievi non la vogliono più – VIDEO

Quest’anno, ad Amici 21, sembrano esserci più polemiche del solito: gli allievi si sono uniti tutti in un unico coro

Mai come quest’anno, la maestra Celentano riceve critiche da tutti: alunni e professori indistintamente. Evidentemente, non ha trovato il suo pupillo -meno che Carola– ed ha sempre da ridire con il suo motto: “La danza è una”.

In studio, sono continui gli scontri con Veronica Peparini e Raimondo Todaro che cercano di dirle quello che il ballerino Dario ha riassunto in una breve espressione: “Non vuole far emergere la bravura dei suoi ballerini, ma affossare mostrando i difetti dei ballerini degli altri”.

Amici 21, ballerini molto contrariati per le parole della Celentano

Nell’ultima puntata di Amici 21, la maestra Celentano ha continuato a mettere i bastoni tra le ruote a Dario e Serena. Quest’ultima è stata sottoposta ad una sfida di danza classica -per la quale non ha i requisiti, secondo la maestra- portando in scena una coreografia che le ha proposto circa due settimane fa.

Al ritorno dalla puntata, molti dei ballerini si sono lamentati dell’atteggiamento della Celentano, in particolare Dario Schirone ha fatto un ragionamento molto lucido e sensato sulle sue capacità. Oltretutto, lui e Serena hanno concordato su una questione che viene spesso tirata in ballo dalla maestra di danza: “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern. Stesse facendo classico potrei anche capire questo accanimento sul fisico ma facendo modern no”.

In particolare, infatti, nel corso delle scorse puntate, Alessandra Celentano ha criticato il fisico di Dario perché troppo basso e quello di Serena perché ritenuta troppo grossa.