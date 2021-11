Le 5 bufale sulla cannabis sfatate una per una

Referendum sulla cannabis: consegnate 630mila firme in Cassazione per la legalizzazione. Risultato molto superiore alle aspettative, dato che la soglia minima era di 500mila sottoscrizioni. Tra i promotori ci sono l'associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Antigone e +Europa. Il presidente di quest'ultima Riccardo Magi, in particolare, si è soffermato ai microfoni di iNews24 per sfatare alcune bufale sulla cannabis. I cannabinoidi fanno male al cervello? Rendono più violenti e meno attenti? Tutti i tossicodipendenti hanno cominciato con le cosiddette "canne"? Ecco le risposte del deputato.