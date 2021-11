WhatsApp, è possibile trovare chiunque senza avere il numero: come fare

Spunta su WhatsApp un trucco per trovare qualsiasi contatto senza avere il numero. Andiamo a vedere come gli utenti potranno utilizzare la funzione.

Sui social normali la funzione più comune è trovare qualcuno semplicemente digitando il nome sulla barra di ricerca. Su WhatsApp però tutto ciò non è possibile, visto che senza numero di cellulare non possiamo ottenere il contatto di una persona sull’app. Sono però tantissimi gli utenti che hanno trovato un grande escamotage per ottenere il numero del contatto con cui desideriamo parlare.

Infatti i più smanettoni hanno trovato un’applicazione che in pochi conosceranno. Il suo nome è True Caller. Quest’app è una specie di archivio telefonico digitale. Spesso le grandi aziende la utilizzano per trovare possibili clienti in giro per il paese. Inoltre True Caller non è gratuita ma è un servizio abbonamento dal costo di 1,99 euro al mese. L’applicazione fungerà da elenco telefonico in grado di fornirci il contatto di qualsiasi persona che abbia WhatsApp.

WhatsApp, in arrivo ‘Cummunity’: come funziona il nuovo strumento

Dopo i lunghi disservizi che hanno creato non poche polemiche tra l’utenza, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.