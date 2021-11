Uomini e Donne anticipazioni, terremoto Ida Platano: la scena non verrà trasmessa

Ida Platano torna ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Una delle sue scene non verrà trasmessa: scopriamo perchè.

Durante le ultime riprese di Uomini e Donne, c’è stata una scena dai toni troppo accesi per questo motivo la produzione ha deciso di non mandarla in onda interamente su Canale 5. Stando alle indiscrezioni lanciate dai siti specializzati, i grandi protagonisti di questa discussione sono Ida Platano e Diego Tavani. I due avrebbero dovuto lasciare la trasmissione di Maria De Filippi la scorsa settimana, ma alla fine hanno rinunciato.

Per questo si vedrà l’uomo sconsolato, che piange convinto di aver perso la sua dama. Inoltre nella stessa scena si vede anche Ida dispiaciuta dalle lacrime di Diego. La stessa dama però ha consigliato al cavaliere di riconsiderare le scelte prese. Tavani così ha accettato la proposta, con i due che alla fine hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. Una volta rientrati in studio, però, l’uomo ha rivelato che Ida non si è fatta più sentire.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ballando con le Stelle, furiosa lite dietro le quinte e lacrime sul palco: succede di tutto

Uomini e Donne, tensione tra Ida e Diego: tensione in studio

Il vero colpo di scena è avvenuto quando al rientro in studio Diego Tavani ha rivelato che Ida Platano non risponde più ai suoi messaggi. La dama però non si è tirata indietro ed ha spiegato che non c’era niente da rispondere. Proprio in questo momento sono iniziate le frizioni tra i due. Tavani di tutta risposta ha affermato che Ida almeno poteva dirgli come stava il figlio visto che lui si era premurato di tentare di avere notizie a tal riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, allieva rischia grosso: l’eliminazione è alle porte

Dopo questa precisazione del cavaliere Armando ha dato del bugiardo a Diego. In tutto ciò è intervenuta anche Tina Cipollari che ha tuonato un “farabutto” e usato altri termini parecchio forti nei confronti del cavaliere. La lite è diventata furibonda, tanto che Diego ha chiesto a Maria di non mandare in onda la scena. Al termine della puntata Ida ha ribadito l’intenzione di andarsene poiché non riesce a trovare nessuno uomo che fa per lei. Tavani quindi si è riseduto venendo aspramente criticato. In molti hanno fatto quindi capire al cavaliere che la decisione migliore era andarsene. Appuntamento quindi a lunedì con una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di sorprese.