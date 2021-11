Uomini e Donne, ex tronista rivela: “Ho rischiato un arresto cardiaco”

Ex tronista di Uomini e Donne segnato da un’esperienza indimenticabile: “Ho avuto paura!”. Il racconto strappalacrime

Momento difficile per Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata a RTL 102.5, il 29enne ha raccontato di aver rischiato la vita. Stava scalando l’Everest quando si è trovato in una situazione di emergenza. Zarino ha ripercorso in maniera minuziosa quell’esperienza che gli è quasi costata la vita.

“Ho deciso di mettermi alla prova partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. – Ha spiegato l’ex tronista – Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata”. Zarino era l’unico italiano tra i 12 partecipanti.

La sua è stata un’avventura (o disavventura) che forse non dimenticherà mai: “Ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato. Siamo ritornati alla base in sette”. Zarino ha raccontato di avere avuto problemi a 6mila metri: “Non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno”.

Zarino ha rischiato l’arresto cardiaco nella scalata dell’Everest: il racconto strappalacrime dell’ex tronista

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua disavventura in diretta su RTL 102.5. Era a 6mila metri quando ha avuto difficoltà a respirare. “Ho rischiato l’arresto cardiaco”, ha spiegato Zarino il quale, fortunatamente, è stato immediatamente soccorso dai medici che seguivano la scalata.

“Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica“, ha aggiunto il 29enne. “Orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l’altra. Ho avuto paura!“, ha confessato il 29enne. La sua è stata un’esperienza estrema, dove più volte ha pensato di non farcela: “Nemmeno l’acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli”. Un’avventura che ha deciso di fare per mettersi alla prova e che l’ha profondamente segnato.