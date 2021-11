L’annuncio di Tommaso Zorzi ha mandato in fibrillazione i suoi tantissimi fan.

Tommaso Zorzi è stato il vincitore assoluto dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sin dalle prime settimane, e dunque nelle prime fasi del gioco, sono stati in tanti a spingersi in un folle pronostico affermando che il vincitore sarebbe stato l’influencer milanese. Col passare dei giorni e dei mesi, quel ragazzo è riuscito a fare innamorare il vasto pubblico da casa e l’avventura in TV l’ha terminata nel migliore dei modi.

Tommaso ha tantissime qualità. Sa cantare, ballare… Insomma è uno showman nato. Ha fatto sorridere tutti con le sue imitazioni, ma ha anche mostrato di essere preparato in ambito culturale. Zorzi è bravo in tutto, e per questo motivo sono stati tanti a mettere gli occhi su di lui e avanzargli proposte lavorative. Difatti è stato opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, conduttore del programma Il Punto Z, ospite fisso del Maurizio Costanzo Show e giudice del programma Drag Italia Race in onda sulla piattaforma Discovery+. Adesso però si avvicina una nuova avventura per lui.

Tommaso Zorzi, l’annuncio è elettrizzante: nuova avventura per l’influencer – VIDEO

L’ex gieffino ha fatto un annuncio senza ombra di dubbio tanto atteso da parte dei suoi numerosi fan sui social, poichè oggi sabato 6 novembre ha rotto il silenzio affermando: “Posso dirvi che settimana prossima torno in tv!”.

Il fidanzato di Tommaso Stanzani oggi ha salutato i suoi follower tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, pronunciando le testuali parole: “Buongiorno mi sono svegliato un po’ tardi, ma era l’unica mattina che ho potuto dormire questa settimana. Ho iniziato a ingranare un po’ dopo la calma. E’ finito Drag Race”.

A questo punto dopo aver anticipato che tra qualche giorno, precisamente la prossima settimana farà la sua apparizione in televisione, Tommaso ha sottolineato: “Prima di Drag Race ci saranno un paio di appuntamenti che poi vi dirò tempo debito, però sono felice. Si ricomincia un po’!”.