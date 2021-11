Pechino Express, parlano le due concorrenti: “Che paura!”

Pechino Express, che quest’anno andrà in onda su Sky, ha già definito i nomi dei partecipanti al reality: ecco le prime parole delle concorrenti che quest’anno andranno a formare la coppia “mamma-figlia”.

Ci sono stati molti timori che l’edizione di quest’anno di Pechino Express non fosse trasmessa. Le immagini del conduttore, Costantino Della Gherardesca, in sedia a rotelle avevano spaventato gli spettatori riguardo le sue reali possibilità di presentare il programma, che quest’anno sarà trasmesso da Sky.

Lui ha confermato di avere la cervicobrachialgia e quindi problemi di indolenzimento agli arti superiori, ma sarà comunque al timone del reality. Il paese in cui si svolgeranno le riprese è ancora un mistero, ma Costantino della Gherardesca, con la sua solita ironia, ha voluto presentare uno degli operatori video che lo segue da otto anni.

Ecco il video:

Pechino Express, la richiesta della coppia “mamma-figlia”

Fra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express ci saranno anche Natasha Stafanenko e Sasha Sabbioni. Le due daranno vita alla coppia “mamma-figlia” di quest’anno. Entrambe si sono presentate sui social media con un breve video, dove non hanno nascosto di avere anche un pizzico di paura per questa nuova esperienza.

Scherzando con i propri ammiratori, hanno dunque chiesto, a chi ne avrà la possibilità, di travestirsi e offrire passaggi in auto, oltre che posti letto. Dopo alcune esperienze come modella e la laurea all’Università Cattolica di Milano, la figlia di Natasha Stefanenko è pronta per tentare la carriera televisiva?

