Parlamento Ue, stop all’obbligo del Green pass a chi è ricorso alla Corte

A Bruxelles non è ancora arrivata alcuna comunicazione in merito. La sospensione è arrivata dopo il ricorso di cinque europarlamentari, tra cui Francesca Donato.

Il Tribunale dell’Unione europea ha sospeso momentaneamente l’obbligo del Green pass per accedere alle sedute dell’Europarlamento. Si attende la sentenza definitiva della Corte, ma a partire da domani gli eurodeputati senza certificazione verde potranno di nuovo accedere al Parlamento europeo.

Jaume Duch, portavoce del Parlamento Ue ha precisato che “la decisione di presentare il certificato resta in vigore per tutti, ad eccezione delle cinque persone e diversi membri del personale che hanno presentato ricorso”, che per accedere all’edificio dovranno presentare un autotest negativo effettuato in presenza o un test Pcr, “fino a ulteriore decisione del Tribunale”.

“Siamo soddisfatti del fatto che il Tribunale esige da queste persone un test negativo e conferma dunque che senza prova di non contaminazione, l’ingresso al Parlamento rimane vietato”, ha affermato Duch.

Francesca Donato: “Chiederemo a Sassoli di applicare la sospensione a tutti”

Francesca Donato, europarlamentare No-vax che ha presentato il ricorso insieme ad altri quatto colleghi, ha detto all’Ansa: “Domani mi presenterò all’ingresso del Parlamento europeo a Bruxelles con la decisione della Corte dov’è menzionato anche il mio nome ed esibirò il risultato dell’autotest”. Ed ha aggiunto: “Domani faremo una lettera formale al presidente David Sassoli nell quale gli chiederemo, per rispetto dell’autorevolezza della decisione della Corte, di applicare la sospensione dell’obbligo del Covid certificate per tutti i deputati e i lavoratori del Parlamento, in attesa della decisione definitiva del Tribunale”.