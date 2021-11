L’annuncio a sorpresa di Milly Carlucci ha fatto esplodere di entusiasmo il pubblico.

Milly Carlucci è tornata dal 16 ottobre con il suo programma, uno dei più seguiti dal pubblico italiano. Da sabato prossimo però, inizierà Ballando on the road. In onda su Rai 1 alle 16.15, il programma vedrà andare in scena quattro appuntamenti. A parlarne la stessa padrona di casa, Milly Carlucci, che nella puntata di Ballando con le stelle di stasera, 6 novembre ha detto: “Quest’anno siamo riusciti un minimo a girare l’Italia”.

La conduttrice ha anticipato che in ciascuna delle quattro puntate di Ballando on the road si sfideranno 6 unità di ballo, 2 delle quali da ogni appuntamento accederanno alla diretta serale: “Le due unità che vinceranno la puntata pomeridiana le vedremo già in serata qui in trasmissione” ha precisato.

Milly Carlucci, l’annuncio a sorpresa fomenta il pubblico: accadrà presto

“Siete stati voi con il vostro talento a suggerirci un programma che racconta quanto gli italiani amino ballare. Le due unità di ballo che accederanno alla puntata serale di Ballando con le stelle si sfideranno per cercare di coronare il sogno di arrivare in finale”.

Con Ballando on the road Milly Carlucci entrerà anche il pomeriggio del sabato nelle case degli italiani che su Rai1, dal 13 novembre, potranno vedere il programma che andrà in onda dopo Dedicato di Serena Autieri in onda alle 14.00, A Sua Immagine poco dopo le 15.30 e, appunto, Ballando on the road alle 16.15.