Milan-Inter, streaming gratis: dove vedere il derby in diretta

Tutto pronto per il derby tra Milan e Inter che chiude la 12esima giornata di Serie A: andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Manca poco al ‘Derby della Madonnina’ tra Milan e Inter. Le due squadre si affrontano nel match valido per la 12esima giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per mantenere il primato in classifica, mentre invece i nerazzurri devono fare bottino pieno per accorciare proprio sui ‘cugini’ e sul Napoli. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre che scenderanno in campo alle 20:45.

Partiamo dai ‘padroni di casa’ del Milan. La squadra di Stefano Pioli sta stupendo tutti ed ha conquistato 10 vittorie ed un pareggio nelle prime undici giornate di campionato. I diavoli rossoneri sono riusciti a tenere il ritmo forsennato del Napoli e contro i ‘cugini’ dovranno conquistare i tre punti per mantenere il primo posto in classifica. Pioli però dovrà fare a meno ancora di Castillejo, Theo Hernandez e Mike Maignan.

Dall’altra parte troviamo l’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi sono attualmente terzi in classifica a 24 punti, a sette punti di distacco dal Milan. Nonostante i numerosi passi falsi i nerazzurri sono ancora in piena lotta per difendere lo Scudetto conquistato la scorsa stagione. Inoltre a differenza dei cugini, il tecnico piacentino avrà a disposizione l’intero organico. Andiamo a vedere dove seguire Milan-Inter in diretta e streaming gratis.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, accordo con un top a centrocampo: tifosi entusiasti!

Milan-Inter, streaming gratis: DAZN o Sky?

Tutto pronto quindi per il derby tra Milan e Inter che andrà di scena allo Stadio San Siro. La partita di cartello della 12esima giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere le partite nei prossimi tre anni. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Neymar sconvolto dal lutto improvviso: “Mi rifiuto di crederci”

Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il commento della garà sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre la seconda voce sarà Francesco Guidolin. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on-demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni schierate dai due allenatori.

Milan-Inter, probabili formazioni: così scenderanno in campo

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. ALLENATORE: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. ALLENATORE: Simone Inzaghi.