Milan-Inter non è solo un derby, è molto di più. Dagli esordi alle side delle wags.

Quella di stasera sarà l’edizione n. 229 del Derby della Madonnina. La prima fu giocata a Chiasso nel lontano 1908, una partita che conta di più per l’Inter visto che rincorre i rivali rossoneri, e se fosse sconfitta il Diavolo scapperebbe ad un +10 clamoroso. Una favola dunque iniziata 113 anni fa, e proprio come in un classico Disney, ripercorreremo questa storia dagli inizi, sino ad oggi per poi concludere con la sfida sugli spalti che vedrà come protagoniste le ragazze di Theo Hernandez e Lautaro Martinez.

Derby Milan – Inter, la sfida delle wags: chi è la più bella? FOTO

C’era una volta la “Milano da bere”, dove il Derby veniva vissuto a colpi di Campari e Cynar con il classico “sa vedum al bar”. Seguirono gli anni in cui gli anelli di San Siro erano due, e l’impressione era che gli spettari fossero più di adesso, ammassati uno sopra l’altro come fosse un Tetris (videogame di logica esploso alla fine degli anni ’80).

C’era una volta il derby, quello dei Casciavit (milanisti) e Bauscia (interisti), tra l’Abatino e il Sciur Mazzola, partita che non aveva mai fine. C’era una volta il Derby del gol segnato dalla Freccia Bionda, un 1-0 finale, una persona che per Derbu intendeva quello tra Milan e Seregno.

La storia prosegue con il Derby vissuto in Europa, quella che conta, con La Madunina che risplendeva ancora di più di oggi. C’era una volta il Derby in cui il cognome Brambilla prevaleva sul Cinese Hu e quello con le prime immagini su 90° minuto.

Oggi abbiamo il Derby dei tre anelli, della VAR e dell”Highlander Ibrahimovic, uno che al pallone ha dato sempre del tu e che ha vestiti sia la maglia dell’Inter che del Milan. Oggi abbiamo il Derby con lo stadio a ridotta capienza, con il Covid che ha cambiato le nostre abitudini.

Ma non finisce così, perché oggi però abbiamo anche il Derby delle wags, le bellissime fidanzate dei protagonisti in campo che dagli spalti inciteranno le loro dolce metà a dare il massimo. Di seguito una sfida a suon di scatti tra la fidanzata di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, e di Lautaro Martinez, la bellissima Agustina Gandolfo.

