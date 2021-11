Milan-Inter 1-1: voti, highlights e tabellino. primo tempo scoppiettante con due reti e un rigore sbagliato, nel finale palo rossonero

Milan-Inter 1-1: il Napoli non scappa, il Milan nemmeno anche se il più contento alla fine di questa giornata può essere proprio Stefano Pioli. Il derby di Milano ha tenuto fede alle premesse, soprattutto nel primo tempo, ma non ha un vincitore e questo sta meglio ai rossoneri che l’hanno messa sull’aggressività ma hanno costruito meno.

Vantaggio nerazzurro con Calhanoglu che ha trasformato un rigore concesso dopo visione al Var e poi polemicamente è andato ad esultare sotto i suoi ex tifosi. Ma 6′ dopo una maligna punizione di Tonali è stata deviata nella sua porta da De Vrij. Le emozioni di un primo tempo a tutta però non sono finite lì: Doveri ha concesso un nuovo penalty ai nerazzurri e questa volta Tatarusanu è stato freddo su Lautaro Martinez. E quando Ballo-Touré ha salvato sul tiro di Barella a colpo sicuro, si è capito che non era serata.

Meno bella ma più intensa la ripresa. Occasioni con il contagocce, tanti cambi su entrambi i fronti che però non hanno cambiato la sostanza della gara. Ultima emozione con un palo di Saelemaekers a tempo quasi scaduto e al fischio finale tutti scontenti. O forse no.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan-Inter, la sfida delle wags: chi è la più bella? FOTO

Milan-Inter 1-1: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 11′ rig. Cahlanoglu (I), 17′ aut. De Vrij (M)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 7; Calabria 6, Kjaer 6.5, Tomori 6, Ballo-Touré 5.5 (46′ Kalulu 6.5); Tonali 6, Kessié 5; Brahim Diaz 5.5 (58′ Saelemaekers 6), Krunic 6 (84′ Bakayoko), Leao 5.5 (58′ Rebic 6.5); Ibrahimovic 6. All. Pioli 6.5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 5.5, Bastoni 6 (84′ Di Marco sv); Darmian 6 (76′ Dumfries sv), Barella 6.5 (68′ Vidal 6), Brozovic 6.5, Calhanoglu 6, Perisic 5.5; Dzeko 5.5 (76′ Correa sv), Lautaro Martinez 5 (84′ A. Sanchez sv). All. Inzaghi 6.5.

NOTE: Lautaro Martinez ha fallito un rigore al 27′. Ammonito Ballo-Touré (M)

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-INTER