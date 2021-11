GF Vip 6, confessione da brividi di Manuel Bortuzzo: cala il gelo nella casa

Confessione da brividi nella casa del GF Vip 6.

È il protagonista più amato di questa sesta edizione del GF Vip. La sua storia e i suoi insegnamenti di vita hanno fatto sì che a innamorarsi di lui fossero davvero tutti, nessuno escluso. Il sogno infranto da quel tragico incidente e poi la rinascita come l’animale mitologico per antonomasia: l’Araba Fenice.

Le sue perle di saggezza stanno aiutando a capire il senso dell’esistenza stessa ai suoi coinquilini che grazie a lui stanno maturando tantissimo in questa esperienza nella casa più spiata d’Italia. Non sempre però la saggezza riesce ad avere la meglio e in qualche momento ad affiorare è la tristezza, proprio come nelle scorse ore.

GF Vip 6, confessione da brividi: “Metto il cuscino in testa e piango”

La forza d’animo di Manuel Bortuzzo è innegabile. Quotidianamente dimostra quanto l’incidente non abbia fermato la sua voglia di vivere, però ieri ha parlato anche dei suoi momenti di buio. E lo ha fatto durante una chiacchierata in sauna con Alex Belli.

“Tengo dentro il mio dolore, ci sto male, ma faccio così. Ho trovato la mia chiave nel semplice stare solo e allontanarmi un po’ dagli altri. Quando vado in camera di là che dico che vado a dormire, in realtà vado a dormire sì, ma prima metto il cuscino in testa e piango. Così mi libero di tutto senza dire niente a nessuno, anzi non vorrei mai liberarmi con qualcuno, mi farebbe sentire peggio. Questo è un dolore mio. Mi piace curare questi dolori in questo modo qui. Ognuno ha il suo, io non parlo e nemmeno con gli psicologi. Ho provato, ma ho trovato più giovamento nell’isolarmi in camera, piangere e poi uscire svuotato del dolore e con il sorriso”.