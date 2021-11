GF Vip 6, un concorrente a rischio squalifica? Il verdetto solo in diretta nella puntata di lunedì 8 novembre, il pubblico è diviso

Il primo mese del Grande Fratello Vip 6 è stato sonnolento e non è un caso se anche gli ascolti del reality hanno fatto fatica a decollare. Ma nelle ultime settimane, da quando le dinamiche all’interno della Casa sono più chiare e si stanno formando i primi gruppetti, finalmente il pubblico si sta divertendo.

E ancora prima della diretta di domani sera, 8 novembre, spunta un retroscena clamoroso che potrebbe stravolgere ancora di più le dinamiche del programma. Un concorrente del reality di Canale 5 infatti è a forte rischio squalifica, non per qualcosa che ha fatto ma per un’espressione che gli è scappata dalla bocca.

Ma chi è il gieffino a rischio? Si tratta di Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani (la ‘signora’ Miss Italia) che nelle scorse ora si è fatto sfuggire un’imprecazione non scappata invece al popolo del web. Non una bestemmia vera e propria, anche se le somiglia molto e per questo la produzione del programma potrebbe decidere di prendere un provvedimento serio e senza appello, mandandolo a casa.

GF Vip 6, un concorrente a rischio squalifica? Il verdetto arriverà solo in diretta

Rispetto al passato, quando la censura era sempre scattata subito, Alfonso Signorini in questa edizione del reality ha voluto allentare un po’ la mano. Ma sulle eventuali bestemmie pronunciate a favore di microfono nessuno può transigere. Nicola mentre si accomodava sul divano ha sentito un dolore e gli è partita un’imprecazione: “Man**ggia la Madosca!”. Nulla di clamoroso anche se ricorda molto da vicino quel ‘“Man**aggia la Madonna” pronunciato da Marco Predolin che per quello fu cacciato.

Cosa succederà in questa occasione? Lo sapremo soltanto durante la prossima diretta con il verdetto ufficiale pronunciato dal conduttore. Ma pensando a quello che è successo negli ultimi giorni ad esempio tra Aldo Montano e Alex Belli o ancora alla frase che l’attorte di ‘Centovetrine’ ha pronunciato su Manuel Bortuzzo, sembrerebbe una decisione eccessiva.