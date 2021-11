Enrico Papi, clamorosa decisione di Mediaset: cambia di nuovo tutto

Clamorosa decisione di Mediaset su Enrico Papi. Dopo il successo di ‘Scherzi a Parte’ l’amato conduttore tornerà con un nuovo game show.

Enrico Papi ha sorpreso tutti con il suo successo a Scherzi a Parte. Infatti il conduttore si è ripreso Mediaset alla grande ed adesso la rete è pronta ad affidargli un nuovo programma. Il successo in uno spot difficile come il prime time di domenica sera, in cui il Biscione soffre sempre la concorrenza dei programmi Rai, non è passato inosservato con il presentatore che ha riportato sulle reti diversi affezionati.

Adesso per Papi si prospetta il ritorno anche in un’altra fascia oraria. Infatti lo showman romano potrebbe tornare quotidianamente sulle reti Mediaset con un nuovo game show. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato ‘Tv Blog‘. Infatti secondo l’indiscrezione riportata dal portale specializzato si è sollevato il seguente interrogativo: “farà Gong su Canale 5?“. Andiamo quindi a vedere il retroscena rivelato dal sito.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Una Vita, un rapimento sconvolge Acacias: fan col fiato sospeso

Enrico Papi pronto a ‘Gong’: nuovo game show per il conduttore

Enrico Papi sarebbe pronto ad un nuovo game show. Infatti il nome provvisorio del programma è Gong. Lunedì si dovrebbe registrare la puntata pilota di questo nuovo format, negli studi di Milano, e alla conduzione ci sarà proprio Papi. Inoltre il programma potrebbe essere il pre-serale di Canale 5, con Papi che darà il cambio a Gerry Scotti. Con molte probabilità il game show anticiperà Avanti un Altro di Paolo Bonolis.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Elenoire Casalegno, terribile racconto: “Gli ho salvato la vita io” – VIDEO

Non molto tempo fa però, a Tv Sorrisi e Canzoni, lo stesso Papi confermò di aver trovato un format leggero e divertente adatto per il preserale. Le riprese sarebbero partite subito dopo Scherzi a Parte. Vedremo quindi quando partirà questo nuovo format dello showman romano che ha riconquistato la fiducia del Biscione.