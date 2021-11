Charlene di Monaco sarebbe tornata al centro del gossip nelle ultime ore: dalla Germania, infatti, giungono delle indiscrezioni riguardo la possibilità che la moglie di Alberto sia incinta del loro terzo figlio.

Dalla Germania arriverebbero notizie davvero incredibili riguardo la principessa di Monaco Charlene Wittstock. Da diversi mesi è lontanissima dal suo principato, dal marito e dai figli. Partita per la sua terra di origine, il Sudafrica, doveva rimanere in trasferta giusto il tempo di portare a termine una campagna a protezione dei rinoceronti, “Chasing Zero“.

Un’infezione alle orecchie, però, l’avrebbe costretta a trattenersi più del dovuto in Africa. Inizialmente si era insinuato che la “principessa triste” avesse progettato la fuga da Monaco. Successivamente, le foto che l’hanno mostrata eccessivamente dimagrita e costantemente con il rosario al collo, hanno fatto pensare ad una grave malattia.

Il giornale tedesco Freizit-Monat non avrebbe dubbi: Charlene di Monaco sarebbe incinta del terzo figlio. Poco dopo il matrimonio, infatti, ha dato alla luce i due gemelli Gabriella e Giacomo. Il suo drammatico dimagrimento sembrerebbe smentire nei fatti la possibilità di una gravidanza della principessa e convalidare piuttosto le voci su un suo possibile aborto.

Inoltre, Charlene e Alberto di Monaco si sarebbero visti veramente poche volte negli ultimi mesi, e la gravidanza smentirebbe definitivamente le voci di un addio. L’arrivo di un terzo figlio sarebbe inoltre in linea con quanto rivelato dalla madre dell’ex nuotatrice, ovvero che Charlene avrebbe sempre desiderato avere una famiglia molto numerosa.