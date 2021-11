Brescia, pestato dopo un incidente stradale: 32enne in gravi condizioni

Aggredito dopo un incidente stradale nel Bergamasco, 32enne versa in gravissime condizioni: prognosi riservata

32enne bergamasco è stato pestato in seguito ad un incidente stradale avvenuto dopo le cinque di domenica 7 novembre in via Provinciale a Corte Franca. Attualmente ricoverato presso l’ospedale Civile di Brescia, le sue condizioni condizioni sono gravissime.

Stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Iseo, l’incidente avrebbe coinvolto due auto in uno scontro frontale, subito dopo il pestaggio ad uno dei due conducenti. Il 32enne è stato aggredito selvaggiamente fino ad essere lasciato per terra da una persona non identificata.

Brescia, aggredito dopo un incidente stradale: 32enne in prognosi riservata

La persona che avrebbe aggredito il 32enne dopo l’impatto frontale non è stata ancora identificata. Subito dopo il pestaggio è riuscita a scappare via. Sul posto, in uscita dal vicino locale Number One, sono sopraggiunte almeno una decina di persone.

Oltre al 32enne ci sarebbero altri ragazzi, tra i 17 e i 25 anni, rimasti feriti. Soccorso dal 118 la vittima è stata immediatamente trasferita presso l’ospedale Civile di Brescia dove è in prognosi riservata.