Ballando con le Stelle, furiosa lite dietro le quinte e lacrime sul palco: succede di tutto

Ballando con le Stelle ha riservato numerose sorprese. Infatti una furiosa lite sul palco e le lacrime di una concorrente non sono passate inosservate.

La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha riservato numerose sorprese. Prima su tutte sono le lacrime di Sabrina Salerno. La showgirl italiana non è riuscita a trattenersi ed è esplosa in un pianto durante la trasmissione. Infatti dopo la sua esibizione con il maestro Samuel Peron è esploso un dibattito sulla sua sensualità e fisicità. A scatenare la polemica ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti è una delle giurate del dance show.

La Lucarelli ha chiesto alla concorrente di mostrare un lato inedito della sua personalità, lontano dai favolosi anni Ottanta, che hanno segnato la carriera della Salerno. Il commento però ha scatenato il caos negli studi Rai. Infatti Sabrina non ha compreso molto il discorso della giornalista, che è stata prontamente attaccata dal collega Fabio Canino. A prendere le difese di Sabrina ci hanno pensato anche Alessandra Mussolini e Rossella Erra, che hanno invitato la Salerno a non nascondere il suo fisico perfetto.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mara Venier ‘tradisce’ una collega? A Domenica In cambia tutto

Ballando con le Stelle, rissa dietro le quinte: tensioni tra Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

Tra i grandi protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle troviamo senza ombra di dubbio Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Infatti nell’ultima puntata lo stilista ha lasciato il segno con un tango ballato con la maestra Alessandra Kuzmina. I due, ancora una volta, sul palco sono riusciti a mostrare un ottimo feeling. Ivan Zazzaroni aveva chiesto al concorrente di fare delle prese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Stefano De Martino, spunta un’anticipazione pazzesca: succederà molto presto

Alessandra però ha rivelato al giornalista in giuria che per questo motivo lei ed il suo allievo non si sono parlati per giorni. A questo punto Federico ha voluto subito correggere il tiro affermando: “Non dire queste cose, altrimenti mi torturano“, provando a zittire la ballerina. L’hair stylist ha quindi rivelato di non aver la forza necessaria per sollevare la maestra, una presa di posizione che ha portato addirittura ad un pesante litigio tra i due, che per tre giorni non si sono parlati.