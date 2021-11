Amici 21, allieva rischia grosso: l’eliminazione è alle porte

Una delle allieve di Amici 21 sta rischiando grosso: i bastoni tra le ruoto della maestra le stanno rendendo la permanenza impossibile

Serena Carella è una delle ballerine di Amici 21. Purtroppo, però, la sua permanenza all’interno del talent show sembra essere segnata di un’enorme macchia: Alessandra Celentano. La maestra di danza che, da sempre, sostiene che “la danza è una” non riesce ad apprezzare in alcuna veste la ballerina.

Il destino dei ballerini che non piacciono alla Celentano è ben noto: l’anno scorso Martina Miliddi e Rosa Di Grazia hanno vissuto un inferno con la maestra, nonostante siano arrivate al serale, ma uscite poco dopo.

Amici 21, Serena è a rischio eliminazione?

La maestra Celentano non fa altro che metterle i bastoni tra le ruote proponendole coreografie, di puntata in puntata, che mettono in risalto i suoi difetti. La difficoltà di Serena nell’affrontarli è evidente, toccando anche uno stile di danza che non le appartiene e la fa uscire dalla sua comfort zone. Ciononostante, la ballerina non si è mai tirata indietro dall’eseguire i compiti assegnati.

Questa volta, la maestra di danza l’ha sottoposta ad una nuova sfida: “Sin dal primo giorno ho detto che è un banco regalato e che fuori ci sono delle ballerine vere, che meritavano più di lei il posto. Ho deciso di mandarla in sfida con Alessia, che ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere”. La sedia di Serena adesso vacilla: sarà un giudice esterno a giudicare le loro esibizioni.