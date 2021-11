WhatsApp, ora è possibile usarlo senza smartphone: rivoluzione totale

Adesso sarà possibile utilizzare WhatsApp senza utilizzare lo smartphone. Novità rivoluzionaria per tutti gli utenti dell’app di messaggistica.

È un periodo florido per WhatsApp, che nell’ultimo anno ha portato tantissime novità all’interno dell’applicazione di messaggistica. Infatti l’applicazione ha implementato nuovissime funzioni ed adesso starebbe esplorando l’utilizzo senza smartphone. Il tutto potrà avvenire con il nuovo strumento Multi-dispositivo, che finora era disponibile solamente in beta. Adesso la funzione sarà disponibile a tutti, senza alcun limite.

Tutti gli utenti hanno provato il nuovissimo strumento sulla Beta, dopo che Menlo Park ha deciso di sperimentarlo dallo scorso luglio 2021. Per accedere al multi-dispositivo basterà seguire questi semplici passaggi: premere sull’icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionare l’opzione “Dispositivi collegati”. Da qui potrete collegare altri dispositivi, come il computer, grazie al codice QR. Il log-out sarà automatico dopo 14 giorni se l’utente non utilizzerà più l’applicazione da smartphone.

WhatsApp, novità per i messaggi vocali: arriva attesissima funzione

Un nuovo strumento in arrivo su WhatsApp ci libera da tutti i messaggi vocali che riceviamo. Infatti spesso ci capita di non poter ascoltare un audio inviato da un amico o un familiare, così il colosso della messaggistica istantanea sta cercando di aiutare tutti gli utenti. Gli sviluppatori stanno lavorando ad uno strumento che permette di trascrivere i messaggi vocali ricevuti.

Questa novità, inoltre, dovrebbe essere introdotta prima per tutti i device iOS, come rivelato dal sito specializzato WABetaInfo. Intanto dal team di sviluppatori spuntano importanti novità sull’ottimizzazione della funzione. Infatti scorrendo la timeline del messaggio vocale verrà evidenziata la frase pronunciata in quello specifico momento, con relativo minutaggio indicato di fianco. Questi messaggi potranno anche essere inoltrati e sono protetti dalla sicura crittografia end-to-end.