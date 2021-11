Wanda Nara-Mauro Icardi, ennesimo colpo di scena: è accaduto poco fa – FOTO

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi non avrà fine, un altro gesto del campione argentino scombussola tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Mauro Icardi è tornato su Instagram con grande stile: una foto con Wanda Nara ed un ‘ti amo’. Cosa sta succedendo alla coppia? Proprio poche ore fa, la showgirl argentina ha postato una vecchia foto con l’ex Maxi Lopez e questo potrebbe aver urtato, non poco, la sensibilità del bomber del PSG.

Una telenovela senza fine quella tra moglie e marito -tra cui, evidentemente, hanno messo il dito- che va avanti da settimane con scarsi tentativi da parte del calciatore argentino di mettere al proprio posto le cose.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la frase del campiona argentino inequivocabile

Poche ore fa, in concomitanza col suo ritorno con un post su Instagram, Mauro Icar

di ha postato una storia scrivendo: “Abituati a vincere in silenzio e lascia che il mondo pensi che stia perdendo”. Cos’avrà voluto dire? Non è da un campione come lui postare frasi frecciatina che, mai come in questo momento, fanno pensare ad un vero e proprio attacco riferito a qualcuno.

Nelle ultime settimane, sembrerebbero essere emerse novità sul tradimento tra Mauro Icardi e Wanda Nara con China Suarez. Nonostante ciò, la frase postata dal campione argentino potrebbe significare che nella coppia è tornato il sereno e l’ultima foto pubblicata da lui fa ben sperare.