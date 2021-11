Scuola, la rabbia dei presidi per le norme anti-contagio, Giannelli (ANP): “Azioni concrete, o ci mobiliteremo”

“Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo”, spetterà ai dirigenti scolastici informare i Dipartimenti di prevenzione “della presenza del caso positivo a scuola”, individuare “i contatti scolastici”, sospendere “temporaneamente le attività didattiche in presenza per i “contatti scolastici”, trasmettere a questi ultimi “le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di Prevenzione” e segnalare “i contatti scolastici individuati”. Sono queste le nuove “indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico”, del protocollo elaborato dall’Istituto superiore della Sanità, dai dicasteri presieduti dai ministri Patrizio Bianchi e Roberto Speranza, accompagnato da una lettera firmata da Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione e da Jacopo Greco, capo dipartimento del Mi.

Il documento prescrive in sostanza che, se l’Asl non può intervenire, il dirigente scolastico e il referente Covid dovranno individuare i contatti scolastici e prescrivere le misure necessarie.

I contatti scolastici, come si legge nella circolare, sono “i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia; i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria”; il personale scolastico (educatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo”.

La circolare ha fatto infuriare i presidi, che ritengono di dover sopperire alle mancanze delle Asl, che di fatto spesso non riescono a intervenire tempestivamente. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi ha espresso non pochi dubbi in merito: “Prendiamo atto del supporto operativo fornito oggi dal Ministero dell’Istruzione per facilitare l’attuazione di adempimenti che, ribadiamo, non rientrano nelle prerogative dei dirigenti scolastici”.

Ed aggiunge: “Lo stesso Ministero tuttavia, non può limitarsi a fornire indicazioni e continuare a non avere consapevolezza della gravita della situazione. I dirigenti scolastici continuano a garantire l’esercizio del diritto allo studio nonostante dispongano di ricorse umane inadeguate nel numero e, spesso, nella preparazione professionale. Lo ripeto da mesi: molte sono le segreteria prive di DSGA e, talora, con assistenti amministrativi non effettivamente qualificati e mai come in questi momenti risalta la necessità di figure che possano supportare il dirigente scolastico nell’organizzazione delle attività”.

Giannelli denuncia la mancanze degli strumenti necessari da parte delle scuole, per affrontare la situazione e il grosso sforzo che nonostante questo, i presidi stanno facendo: “Il nostro datore di lavoro non può esigere dai dirigenti delle scuole quanto finora da questi assicurato senza dotarli degli strumenti necessari e senza riconoscere il lavoro svolto con una retribuzione equa. I dirigenti scolastici non si sottrarranno neanche in questa circostanza a dare il loro contributo per l’interesse del Paese assumendosi anche responsabilità che competerebbero ad altri soggetti. Il Ministero deve però dimostrare l’attenzione che spetta ai suoi dirigenti: l’Anp chiede azioni concrete, in caso contrario la mobilitazione della categoria sarà inevitabile”.