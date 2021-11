Royal Family, imposto un clamoroso divieto al principe Harry: da non credere

La Royal Family ha imposto un clamoroso divieto al Principe Harry. Andiamo a vedere la decisione della Famiglia Reale inglese.

La Royal Family ha imposto un divieto al Principe Harry. Infatti il ‘ribelle’ della Famiglia Reale inglese non potrà indossare l’uniforme militare. Harry era pronto ad indossare tale uniforme in occasione del Veterans Day che si festeggia il prossimo 11 novembre. La festività è nota negli Usa e celebra i veterani militari, per cui il principe è stato invitato a premiare cinque persone che vivono con ‘le ferite invisibili’ della guerra.

Un divieto legato anche alla scelta di Harry di trasferirsi stabilmente in California. Cambiando Stato, quindi, il principe, ha lasciato il servizio militare reale ed è stato privato dei suoi titoli militari onorari. Andiamo quindi a vedere cosa indosserà Harry nel giorno dei veterani in America, in cui premierà cinque persone che hanno prestato servizio militare per il paese governato da Joe Biden.

Royal Family, Harry non può indossare l’uniforme militare: come si presenterà il principe al Veterans Day

Nonostante il divieto di indossare l’uniforme militare, il Principe Harry presenzierà comunque al Veterans Day. Infatti il ‘ribelle’ della Famiglia Reale inglese indosserà una cravatta nera. Nonostante ciò alla giacca potrà comunque appuntare le sue quattro medaglie. Inoltre i riconoscimenti potranno essere mostrati solamente il giorno prima, il 10 novembre, in occasione del a Salute to Freedom.

Il gala si terrà su una nave da guerra all’Intrepid Sea, Air & Space Museum. Nel corso del suo passato militare il Principe Harry ha compiuto due missioni in Afghanistan. Nonostante queste prestigiose spedizioni, il principe ha comunque perso tre titoli militari onorari, compreso il suo prezioso incarico di Capitano Generale dei Royal Marines. Infatti a causa della sua scelta oggi è solamente un civile.