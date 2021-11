Rossano Rubicondi, spunta un audio drammatico: un lungo calvario

Rossano Rubicondi, spunta un audio drammatico: è stato un lungo calvario quello dell’ex concorrente romano all’Isola dei Famosi

I funerali sono già stati celebrati negli Stati Uniti, il suo corpo è stato cremato, ma il dibattito sulla morte di Rossano Rubicondi rimane aperto. Perché la notizia della sua morte, così improvvisa e inattesa, ha scatenato mille voci diverse e ogni giorno spuntano novità e conferme.

Tutto quello che sappiamo è frammentario anche se il melanoma contro cui ha dovuto combattere negli ultimi mesi l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi sembra confermato da più parti. La famiglia non ne sapeva nulla ma in compenso alcuni dei suoi amici in qualche modo ne erano a conoscenza.

Lo dimostra l’audio che un amico di Rossano ha fatto ascoltare a ‘Pomeriggio Cinque’. Una testimonianza drammatica nella sua crudezza. “Tutti i giorni vado avanti, avanti. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale”, racconta Rossano.

Rossano Rubicondi, spunta un audio drammatico: la testimonianza del suo testimone di nozze

In realtà però nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate, fino all’epilogo tragico. Un altro amico, Silvio Sardi, che è stato anche suo testimone alle nozze con Ivana Trump, ha offerto un altro tassello per ricomporre la storia.

Ha spiegato di aver saputo della sua malattia all’inizio dell’estate e ha cercato di convincerlo a tornare in Italia per farsi curare qui da noi. “Lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp: ‘Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene ma sono stanco di combattere’. E poi mi ha bloccato. Non ci sentivamo da due anni, lo avevo visto l’ultima volta a settembre 2019 a Venezia, ad una festa”.

Secondo Sardi almeno inizialmente Rossano Rubicondi aveva sottovalutato quella macchia sulla pelle, non credeva che fosse nulla di serio.ma quando le metastasi sui sono diffuse in tutto il corpo danneggiando organi vitali “mi aveva scritto che non aveva più voglia di combattere”.