Richiami alimentari, ritirati diversi tipi di pasta per presenza di allergeni: attenzione!

Nuovo giro di richiami alimentari per il Governo Italiano che ha ritirato diversi lotti di pasta per la presenza di allergeni: l’avviso.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami Alimentari, ritirati diversi lotti di pasta: l’avviso del Ministero della Salute

Sul sito ufficiale il Ministero della Salute ha pubblicato diversi richiami alimentari inerenti a dei lotti di pasta. Tutti i lotti sono stati ritirati per lo stesso motivo, ossia la presenza di Allergeni. Così dopo i controlli le autorità ha tolto dal mercato due lotti di Pasta di Gragnano IGP Calamarata del marchio Saper di Sapori. Stiamo parlando dei due lotti di produzione: L 21244 C e L 21244 L. Il pastificio in questione, invece, è il Premiato Pastificio Afeltra Srl.

Sempre l’ufficio richiami del ministero della Salute ha ritirato dal mercato quattro lotti di pasta del marchio Natura chiama Selex, nel dettaglio: spaghetti integrali bio, Penne integrali bio, fusilli integrali bio e farfalle integrali bio. Inoltre i lotti di produzione in questione sono i: 126002, 126010, 126011 e 126025. Il nome del produttore è Newlat Food Spa. Per precauzione il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti in questione. Inoltre sarà possibile restituire i prodotti al punto vendita da cui sono stati acquistati.