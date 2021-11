Rai, cancellata dal palinsesto l’amata serie: il motivo

La Rai ha nuovamente deciso per l’eliminazione dal palinsesto di un’amatissima serie TV che subisce una variazione

Ancora una volta, i telespettatori italiani dell’amatissima serie TV di Alex Kurtzman e Jenny Lumet, tratta dal romanzo di Thomas Harris Il silenzio degli innocenti, dovranno avere pazienza con il palinsesto Rai.

LEGGI ANCHE > > > Neymar sconvolto dal lutto improvviso: “Mi rifiuto di crederci”

NON PERDERTI > > > Michael Schumacher, la dura accusa alla moglie Corinna: cos’è successo

Senza particolare preavviso, le ultime due puntate di Clarice sono state cancellate dal palinsesto. Gli episodi, infatti, sarebbero dovuti andare in onda questa sera, sabato 6 novembre, su Rai 2 dalle 22:40.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Uomini e Donne, due clamorosi addi al programma: i dettagli

Rai 2, cancellati gli ultimi due episodi di Clarice: il motivo

Una scoperta incredibile quella che farà l’agente Starling 🦋📺 👉 L’appuntamento con #Clarice si rinnova questa sera alle 22.40 su #Rai2 e #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/VcwsuLvByG — Rai2 (@RaiDue) October 30, 2021

Come si consueto, Clarice sarebbe dovuto andare in onda questa sera, su Rai Due, a partire dalle 22:40, in seconda serata. Questo sabato 6 novembre, ci sarà una variazione di programmi nel palinsesto, dopo i due episodi di S.W.A.T. infatti, non andrà in onda la serie tv statunitense, ma il documentario Italia all’opera – Catania e il Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Belen Rodriguez-Antonino Sinalbese, gesto inaspettato: cosa sta succedendo

Non è la prima volta che la Rai decide di mettere in secondo piano la trasmissione Clarice, da aprile ad ottobre, infatti, c’è già stato un lungo stop. Dall’ultima puntata del 30 ottobre, ancora non è certo quando sarà trasmesso il finale di stagione in Italia. Certo è che, il settimo episodio Add-a-Bead, porterà in scena una nuova sorprendete alleanza che i telespettatori italiani non vedono l’ora di guardare.