Raffaella Carrà, la Spagna ricorda la regina della TV: brividi in diretta

Un nuovo grande omaggio a Raffaella Carrà. Infatti l’edizione spagnola di Tale e Quale Show ha voluto ricordare la regina della televisione italiana.

Non finiscono gli omaggi a Raffaella Carrà, una delle ultime icone della televisione italiana. Infatti la regina del piccolo schermo non è mai stata dimenticata e la sua musica ha spopolato anche in Spagna. Proprio il paese iberico ha voluto tributare un omaggio a Raffaella, nel corso della trasmissione ‘Tu Cara Me Suena‘. Infatti il format non è altro che la versione spagnola del Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Mentre l’edizione italiana volge al termine, quella spagnola è solo all’inizio e nella giornata di ieri è andata in onda la prima puntata. L’omaggio alla Carrà ha inaugurato la nuova stagione, con la trasmissione che si è aperta con un tributo ad un volto indimenticabile anche per gli spagnoli. Infatti oltre i confini italiani Raffaella era conosciuta soprattutto per lottare per i diritti LGBTQIA+.

Tale e Quale Show, omaggiata Raffaella Carrà in Spagna: chi ha interpretato la showgirl

L'omaggio del #taleequaleshow spagnolo a Raffaella Carrà ❤️ pic.twitter.com/W7WZ50JtbA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 5, 2021

Nel corso del programma spagnolo ‘Tu Cara Me Suena‘ è avvenuto un omaggio a Raffaella Carrà. Infatti l’edizione spagnola di Tale e Quale Show si è aperta con un tributo al caschetto biondo, con gli ex concorrenti che si sono esibiti in un medley dei successi della Carrà. Inoltre alcuni dei partecipanti erano truccati come la regina della televisione italiana, altri invece erano in borghese.

Il risultato è stato un omaggio commovente per un’artista che è stata sempre amata in terra spagnola. Ad interpretarla ci hanno pensato: Lorena Gómez, Melody, Cristina Ramos e Roko. Mentre in borghese c’erano altri ex concorrenti come Carolina Ferre, Arturo Valls, Xuso Jones, Falete, Blas Cantó, la Terremoto de Alcorcón, Soraya e Nerea Rodríguez. Inoltre le celebrità spagnole hanno cantato i brani: Yo no sé vivir sin ti, En el amor todo es empezar, Rumore e Hay que venir al sur.