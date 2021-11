Massima attenzione oggi in tutta Italia, in occasione di nuove manifestazioni No-vax e No Green pass. Prefetti e questori sono stati messi in guardia dal Viminale, dal rischio che i cortei possano degenerare in violenza. Le piazze principali sono Milano e Trieste.

Pochi minuti fa un gruppo composto da circa 200 manifestanti ha tentato di entrare in piazza Unità da piazza della Borsa, spingendo in avanti le transenne nel tentativo di far arretrare le forze dell’ordine schierate. Queste ultime però, sono riuscite a respingerli, agitando anche i manganelli.

Quello di oggi, sabato 6 novembre, è il sedicesimo corteo di Milano. Tra i manifestanti ci sarebbe anche Paolo Maurizio Ferrari, ex brigatista, che già due settimane fa è stato denunciato per manifestazione non autorizzata. Gli organizzatori hanno annunciato di voler percorrere anche strade diverse rispetto a quelle che gli sono state imposte. Per il momento comunque, il percorso è stato rispettato e i manifestanti hanno raggiunto Piazza Missori, dopo aver attraversato Piazza Duomo.

Il corteo milanese è partito intorno alle 17.10. La troupe del sito Fanpage è stata aggredita verbalmente e spintonata da alcuni manifestanti. Per l’episodio sono state portate in questura due persone.

A Trieste il corteo si è sciolto prima del previsto

Sul fronte triestino, dove nelle ultime settimane proprio a causa delle manifestazioni contro il Green pass e no-vax, sono aumentati i contagi da Covid-19, il corteo è terminato prima del previsto e senza incidenti. Poco dopo le 17.30 sono rimaste circa 300 persone. Ugo Rossi, leader dei No-vax, è intervenuto sul fatto che non fosse necessario un servizio d’ordine. A manifestazione cominciata ha affermato: “Mascherine e steward non ci sono perché è un compito che spetterebbe alla pubblica sicurezza, all’autorità non ci certo a chi manifesta”. Rossi ha anche detto di non temere eventuali sanzioni: “Ho già accumulato multe per 25mila euro”.

Poco dopo che il corteo si è sciolto, un piccolo gruppo di manifestanti che sono rimasti, ha tentato di raggiungere piazza Unità d’Italia, vietata ai manifestanti. La polizia sta impedendo loro di accedere.