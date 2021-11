Mara Venier ‘tradisce’ una collega? A Domenica In cambia tutto ma il pubblico non capisce la scelta della conduttrice e del suo staff

Solo una scelta temporanea oppure una rottura che si sta consumando negli studi di ‘Domenica In‘? Non lo sappiamo ancora, ma certo la scelta di Mara Venier e del suo staff per la puntata del 7 novembre è quanto meno strana.

Lo sottolinea il sito specializzato di Davide Maggio che anticipa le scelte del programma. Fino alla settimana scorsa infatti c’era uno spazio dedicato agli approfondimenti su ‘Ballando con le Stelle‘, approfittando del fatto che la puntata del sabato sera era molto fresca. A quanto pare però nella nuova puntata del talk show di zia Mara non succederà.

Una scelta giustificata con ragioni editoriali e di spazio, anche se in una trasmissione che parte alle 14 e dura fino alle 16.30 sembra strano non trovare nemmeno un buco per ‘Ballando’. Ancora di più pensando che invece uno degli ospiti fissi è diventato Pierpaolo Pretelli, ex gieffino ora a ‘Tale e Quale show’,. Di fatto il suo spazio ruba minuti a Ballando, o meglio lo annulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano De Martino, spunta un’anticipazione pazzesca: succederà molto presto

Mara Venier ‘tradisce’ una collega? Gli ospiti di Domenica In, Amici e Verissimo

A parte quello che abbiamo già citato, cosa succederà a ‘Domenica In’? Tra gli ospiti nel salotto di Mara Venier ci sarà l’attore e regista romano Carlo Verdone, che parlerà della sua nuova serie su Amazon Prime, ‘Vita da Carlo’. E poi ancora Eleonora Daniele (Mara è stata madrina di battesimo della figlia) e un collegamento con Luciana Littizzetto. Ma ci sarà ancora spazio per la tragica morte di Rossano Rubicondi.

Canale 5 invece risponderà come al solito con ‘Amici’ e ‘Verissimo’. Il talent di Maria De Filippi avrà due ospito d’eccezione: lo scrittore e giornalista Roberto Saviano e la cantante Loredana Bertè che giudicherà una gara di inediti tra i cantanti. Invece da Silvia Toffanin arriveranno Iva Zanicchi, il ct della Nazionale Roberto Mancini, Red Canzian e i tre cantanti de Il Volo.