GF Vip 6, Manuel Bortuzzo spiazza tutti: reazione inaspettata – VIDEO

Manuel Bortuzzo con un colpo solo mette fine alla polemica. Nuova lezione di vita sell’ex nuotatore su Canale Cinque: “Mi fa sentire normale”

L’ultimo scivolone di Alex Belli al GF Vip 6 sembrerebbe risolto. Dopo l’accanimento nei confronti di Gianmaria Antinolfi e la pesante lite con Aldo Montano, l’attore nel corso di una conversazione con Davide Silvestri e Soleil Sorge aveva pronunciato una frase particolarmente infelice.

Parlando del suo gioco e dello smascheramento, Belli aveva detto: “Durante le nomination cadono tutti. Ultimo rimane Manuel perché non può cadere”. Parole che hanno fatto rabbrividire il popolo del web tanto da richiedere alla produzione del reality l’eliminazione di Alex Belli.

Ad intervenire sulla questione è stato anche Franco, papà di Manuel Bortuzzo: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile“. Ed ecco che nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha voluto chiarire la situazione con Alex Belli, Soleil Sorge, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo. Le parole dell’ex nuotatore hanno, come sempre, dato una lezione di vita.

Manuel Bortuzzo spiazza tutti con un colpo solo: “Mi fa sentire normale”

Come sempre Manuel Bortuzzo, in seguito allo scivolone di Alex Belli, ha dato un’altra lezione di vita su Canale Cinque. Dopo il faccia a faccia con Aldo Montano e l’incontro con Delia Duran, Belli ha dovuto fare i conti con il caso mediatico che l’ha visto coinvolto: “Cadono tutti. Ultimo rimane Manuel perché non può cadere”.

Messo al corrente di tutto, Manuel Bortuzzo ha così commentato: “Ci sono due strade che si possono prendere. La mia personale è che Alex assolutamente non mi offenderà mai. Gli ho detto io che sono il primo che vuole ridere e scherzare su tutte queste cose per portare normalità e avere leggerezza. Anche perché mi sento normale. Poi, c’è l’altra strada, quello che possono percepire le persone se non conoscono bene il contesto. Ovvero, c’è chi magari accendendo la Tv e sente solo quella frase. Dunque posso dire ad Alex di stare solo più attento perché ci sono persone con sensibilità diverse“.

L’attore si è scusato con Manuel: “Mi dispiace, lo capisco e mi scuso ma tra me e Manuel c’è un rapporto bellissimo. Su queste cose io e Manu scherziamo fin dal primo giorno”. Lo stesso Signorini ha aggiunto: “Manuel ci ha sempre detto di non volere sconti. Se usassimo dei guanti bianchi verso Manuel non sarebbe giusto”.