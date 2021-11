GF Vip 6, decisione choc di Alex Belli: “Io me ne vado”. E Soleil lo segue – FOTO

Colpo di scena durante l’ultima puntata del GF Vip 6, con Alex Belli che ha deciso di abbandonare la Casa: Soleil Sorge prova a seguirlo.

Incredibile colpo di scena nel corso della puntata del GF Vip 6 di ieri. Infatti Alex Belli ha cercato di salutare Soleil Sorge, prima di abbandonare la casa. Infatti l’attore ha sbottato affermando: “Io me ne vado, basta“. L’unica a seguirlo prima di abbandonare il reality è stata Soleil Sorge. Tra i due c’è stato un flirt durante la trasmissione, con i telespettatori che sono riusciti ad intercettare anche un bacio tra l’attore e l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Prima che l’attore abbandonasse la casa, Soleil Sorge ha ribadito: “Io esco con te, io esco con te, non ci sto qui! Devo continuare a prendermi la me**da che la gente mi tira? Io in una casa del genere non ci sto“. Di tutta risposta, però, Belli è stato inamovibile ed ha aggiunto: “Mi dispiace, sì mi dispiace averti portata dentro a tutto questo, mi dispiace, ma io non posso stare qui con lei che sta male“. Andiamo quindi a vedere cos’è successo prima che il concorrente abbandonasse la casa.

GF Vip 6, Alex Belli abbandona la Casa: “Io non posso stare qui con lei che sta male”

Prima di lasciare la casa, gli autori del GF Vip 6 hanno invitato Alex Belli ad andare in confessionale, ma il concorrente ha ribadito “No, io esco“. Soleil ha quindi cercato di trattenere l’attore affermando: “Io mi sono ripromessa di essere sempre professionale, ma se te esci io esco con te. La decisione però deve essere presa a mente fredda, se te a mente fredda decidi di uscire io vengo con te, se capisci che è la scelta giusta“.

Ancora una volta Belli non è tornato sui suoi passi ed ha ricordato anche al pubblico a casa: “Io così non voglio stare qui. Il mio amore, la mia vita fuori è più importante di qualsiasi cosa. Io non rischio tutta la vita per stare qui“. Dopo queste parole, Belli ha abbandonato il reality. L’addio è stato accolto con stupore dagli altri concorrenti. Infatti Manila Lazzaro ha affermato: “Questo è brutto, tutto quanto, ma questo è un amore“, mentre secondo Francesca Cipriani ha dichiarato che Belli avrebbe potuto abbandonare la casa in un altro modo.