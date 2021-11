GF Vip 6, amatissima concorrente sfrattata: la sentenza ufficiale

Un’ultima ora che ha dell’incredibile: l’amatissima concorrente del GF Vip 6 è stata sfrattata insieme a suo marito

Una grande brutta notizia per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che hanno ricevuto ufficialmente la sentenza di sfratto dalla sezione civile del Tribunale Monocratico di Palermo. La notizia riportata da ANSA, parla di una morosità nei confronti dell’Immobil Sud Resuttana srl, rappresentata dall’avvocato Giampiero Saverino, che aveva chiesto la risoluzione del contratto dell’edificio.

L’accademia di danza classica e moderna Energy Dance di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sarà costretta a chiudere

GF Vip 6, Carmen Russo costretta allo sfratto: cosa succede

Stando a quanto battuto dall’ANSA, sembrerebbe che l’affitto della struttura non è stato pagato da marzo 2020 a marzo 2021 -eccetto settembre 2020- perché l’accademia di danza è rimasta sempre chiusa a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Tribunale di Palermo ha chiesto a Carmen Russo l’immediato rilascio dell’immobile ed un pagamento, in favore dell’immobiliare, pari a 4.160,50 euro.

Una grande brutta notizia che potrebbe anche compromettere la serenità di Carmen Russo all’interno della Casa del GF Vip 6 di cui sarà sicuramente avvisata. Potrebbe abbandonare per motivi personali? Questo non è certo, ma la probabilità che concluda la sua avventura per mettere a posto questioni burocratiche di questo calibro non è così remota. Una brutta faccenda che va risolta quanto prima per evitare ulteriori problemi giudiziari.