Calciomercato Juventus, accordo con un top a centrocampo: tifosi entusiasti!

Calciomercato Juventus, tutto fatto per un big: tifosi entusiasti! Allegri lo potrebbe abbracciare già a gennaio.

La sfida con la Fiorentina dovrà segnare il rilancio della Juventus in campionato. Dopo la quarta vittoria consecutiva nel girone di Champions League, ora Allegri deve mettere mano alla ricorsa dei primi posti in Serie A. I bianconeri sembrano vivere su due mondi paralleli. Tanto belli in coppa, quanto brutti nei confini nazionali. Non esiste una spiegazione tecnica precisa, ma di certo qualcosa a livello psicologico c’è e sta influendo. Dybala è finalmente tornato in forma, così come Chiesa e il trampolino dello Zenit va sfruttato contro i ragazzi di Italiano. La quarta piazza, occupata da Roma e Atalanta, dista 4 punti e prima della sosta non sono ammessi altri errori. L’obiettivo è rimanere in scia fino a gennaio, quando si riaprirà la finestra di mercato. Le idee a Torino sono piuttosto chiare e di certo arriverà un centrocampista.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Witsel: può arrivare a gennaio

Max Allegri è stato piuttosto chiaro con Cherubini e Arrivabene: vuole almeno un centrocampisti di qualità ed esperienza per alzare il livello della rosa. I dirigenti bianconeri stanno lavorando per accontentarlo e il nome che rimbalza dalle cronache tedesche è quello di Axel Witsel. Il giocatore del Borussia Dortmund è in scadenza di contratto a giugno e può liberarsi già in inverno per 4-5 milioni. L’idea è quella di anticipare la concorrenza, rappresentata dai club della Premier League, e può contare già sul sì del calciatore. La quadratura con il suo club di appartenenza potrebbe arrivare nei prossimi giorni e consentirà di portare a Torino il primo rinforzo di livello. Per completare la ristrutturazione del reparto nevralgico l’altro grande obiettivo è Paul Pogba, il fiore all’occhiello per la campagna estiva. Questi due nomi potrebbero finalmente invertire la brutta china intrapresa in questi ultimi mesi.