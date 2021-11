Belen Rodriguez-Antonino Sinalbese, gesto inaspettato: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo in crisi? Dopo il “deffollow” un altro gesto inaspettato: fan senza parole

Il momento di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrava che fosse archiviato. In realtà i fatti sono ben altri. La storia d’amore tra i due probabilmente è già arrivata al capolinea tanto che si parlerebbe di un trasferimento presso un’altra abitazione da parte di Antonino.

Al momento non è arrivata alcuna conferma dai diretti interessati, ma stando a quanto spifferato da Whoopsee, sarebbe stata la showgirl a mettere il 26enne alla porta. Questo è quanto si legge sul portale: “I due sembrano essere di nuovo distanti. Antonino, infatti, sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl argentina”.

Ebbene, dopo il recente weekend trascorso a Parigi qualcos’altro sarebbe andato di nuovo storto tra i due neo genitori della piccola Luna Marì. Ma il trasferimento di Antonino non è tutto, difatti, ci sarebbe un altro dettaglio rimbalzato agli occhi dei fans di entrambi.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ai ferri corti? Il gesto della showgirl su Instagram

Oltre al trasferimento di Antonino presso un’altra abitazione, come fa notare Whoopsee, Belen per qualche ora avrebbe tolto al suo compagno il follow su Instagram. Un gesto che ha immediatamente fatto pensare all’ulteriore rottura tra i due. A distanza di qualche ora però, la showgirl avrebbe fatto qualche passo indietro tornando a seguire il 26enne.

Dunque, la fuga romantica a Parigi non ha sortito il risultato sperato: le crepe nel rapporto sono ancora presenti. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, avvenuta lo scorso 23 luglio, la relazione tra i due sembra essere andata a picco. La storia ci insegna che Belen è una donna determinata che non si è mai messa a rincorrere qualcuno, pertanto quella tra i due sembra non essere destinata come storia a lieto fine. Staremo a vedere.