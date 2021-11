Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sbarca su Rai 1? Annuncio sensazionale. I telespettatori sono già in fermento

Non è un momento particolarmente brillante dal punto di vista professionale per Barbara D’Urso. Mediaset ha deciso di chiudere per ascolti bassi sia Domenica Live che Live Non è la D’Urso, mentre Pomeriggio 5 è stato ridotto come durata in questa stagione. Lo share sta dando ragione alle scelte dell’azienda milanese, con Amici, Verissimo e Scherzi a parte che hanno ottenuto in media molto di più di quanto fatto dai format della presentatrice campana. I ben informati hanno riferito di un forte dispiacere da parte della D’Urso, sempre molto legata al proprio lavoro e al rapporto con il pubblico a casa. Proprio per questo potrebbe accettare di partecipare ad un programma “rivale” per eccellenza. Si parla di una comparsa addirittura a Ballando con le Stelle, da Milly Carlucci.

In una recente intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, il volto di Rai 1 è stato sollecitato sull’argomento, lasciando la porta aperta. Parlando del successo del format in onda ininterrottamente dal 2005, la Carlucci ha espresso anche la gratitudine per tutti i personaggi magnifici che si sono alternati sul palco in queste stagioni.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sbarca su Rai 1? Milly Carlucci ci spera

Poi nello specifico Milly Carlucci ha dichiarato: “Non posso dare nessuna certezza sui ‘ballerini per una notte’, la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta. Barbara d’Urso l’ho invitata, certo, perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto. Noi siamo apertissimi”.

Le porte di Ballando con le stelle sono aperte anche a personaggi appartenenti ad altre reti televisive concorrenti. Per quanto riguarda le figure di Mediaset, sembra che Barbara D’Urso potrebbe non essere l’unica ad approdare su Rai 1 a breve. Milly Carlucci apprezzerebbe avere anche altri big del piccolo schermo.

“Noi siamo apertissimi non solo a Barbara, ma anche a Gerry Scotti e Maria De Filippi, però non lo so se sia fattibile“. L’unico problema a quanto sembra sarebbero i contratti di esclusiva con l’azienda privata. Per quanto riguarda il pubblico, invece, sarebbe chiaramente entusiasta di soluzioni del genere.